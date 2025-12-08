हिन्दी
અરવિંદ કેજરીવાલનું મોટું નિવેદન, 'ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ-દારૂનું ચલણ ખુબ વધ્યું છે'
Viral Raval
|
Dec 08, 2025, 09:58 AM IST
Arvind Kejriwal alleges there is a BJP-Congress coalition government in Gujarat
More Videos
01:18
u
ગુજરાતમાં દારૂબંધી જરૂરી, દારૂબંધી છે એટલે આપણી દીકરીઓ સુરક્ષિત છે- આનંદીબેન પટેલ
00:34
u
ગુજરાતમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ હવે AAP સામે એકજૂથ થઈને લડી રહ્યા છે- કેજરીવાલ
05:23
u
અમદાવાદ: ડેમેજ સુભાષ બ્રિજના કેટલાક ચોંકાવનારા ફોટા સામે આવ્યા, જુઓ Video
04:18
u
ભાજપે જિજ્ઞેશ મેવાણીને રીલ્સબાજ ધારાસભ્ય ગણવ્યા, જાણો શું કહ્યું?
09:41
u
ગુજરાતનો દારૂનો મુદ્દો ફરી સંસદમાં ગૂંજ્યો, દીવ-દમણ સાંસદે કહ્યું- દારૂ પીવાની છૂટ આપવી જોઈએ
01:14
u
બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વની સૂચના, પરીક્ષાની તારીખ બદલાઈ
03:52
u
ગોપાલ ઈટાલિયા પર જાહેર સભામાં ફેંકાયુ જૂતું, કહ્યું-ભાજપ-કોંગ્રેસની મિલીભગત
03:18
u
અમદાવાદનો ઐતિહાસિક સુભાષ બ્રિજ, વર્ષોથી શહેરને જોડતો...અચાનક મધ્ય ભાગ બેસી ગયો
04:48
u
20 વર્ષ બાદ પોતાના શિક્ષકના ઘરે પહોંચ્યા અમિત શાહ, ગુરુની આંખોમાં આવ્યા હર્ષના આંસુ
00:55
u
નવસારીમાં ભાજપ પ્રમુખ અને જલાલપોરના MLA વચ્ચે મતભેદ, જાણો શું છે મામલો.
Trending news
liqour ban
ગુજરાતમાં ચાર વાગ્યા સુધી દીકરીઓ ગરબા કરે છે, તેનું કારણ દારૂબંધી છે : આનંદીબેન પટેલ
property
અત્યારના સમયમાં ઘર ખરીદવું કે પછી ભાડાના ઘરમાં રહેવું જોઈએ? શું કહે છે આ રિપોર્ટ...
Kinjal Dave
ચૂપચાપ સગાઈ કરી લેનાર કિંજલ દવે પહેલીવાર મંગેતર સાથે જાહેરમાં જોવા મળી, Video
Bigg boss 19
ગૌરવ ખન્ના બન્યા બિગ બોસ 19 વિનર, પ્રાઈસ મની કરતા તો ફીથી કરી વધુ કમાણી, જીતના કારણો
Gandhinagar Na Kavadava
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : JV પોતાની ઓરિજિનલ સ્ટાઈલમાં આવ્યા, મંત્રીઓનું મનગમતું ન થયું!
dainik rashifal
Dainik Rashifal: મિથુન રાશિના લોકોને આજે આર્થિક લાભ થઈ શકે છે, મેષ રાશિએ સંભાળવું
Amla Benefits
કાચા આમળા કે આમળાનું જ્યુસ, રોજ કોનું સેવન કરવું સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ ફાયદાકારક? જાણો
cricket unbroken record
અટૂટ છે ટેસ્ટ ક્રિકેટનો આ મહારિકોર્ડ, ગંભીર સિવાય કોઈ ભારતીય નજીક પણ નથી પહોંચ્યો
Tridashank Yog 2025
શનિ-શુક્રએ બનાવ્યો ત્રિદશાંક યોગ, વર્ષના અંતે આ 3 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!
Aadhaar Card new rule
આધાર કાર્ડ અંગે નવા નિયમો લાવી રહી છે સરકાર, હવે નહીં રાખી શકો આધાર કાર્ડની ફોટોકોપી