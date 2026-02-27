દારૂ કેસમાંથી નિર્દોષ જાહેર થયા બાદ કેજરીવાલ ભાવુક થયા, મનીષ સિસોદિયાને ગળે લગાવીને રડ્યા
દિલ્હીની શરાબ નીતિમાં કથિત કૌભાંડ મામલામાં રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટથી પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સ્પેશિયલ જજ જીતેન્દ્ર સિંહે આજે શુક્રવારે પોતાના ચુકાદામાં આબકારી નીતિ મામલામાં આરોપી નંબર 18 કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયાને ક્લીનચીટ આપી છે.કેસમાં નિર્દોષ છૂટ્યા બાદ કેજરીવાલ ભાવુક થઈ ગયા અને કોર્ટમાં મનીષ સિસોદિયાને ગળે લગાવી રડવા લાગ્યા હતા.