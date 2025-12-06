ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગુજરાતમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ હવે AAP સામે એકજૂથ થઈને લડી રહ્યા છે- કેજરીવાલ

Viral Raval | Dec 06, 2025, 02:52 PM IST

ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતું ફેંકાવવાનો મામલો. કેજરીવાલે ભાજપ અને કોંગ્રેસ પર આરોપ લગાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતમાં આપની વધતી લોકપ્રિયતાએ ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેને હચમચાવી દીધા છે. અમે ભાજપની નિષ્ફળતાઓ પર સવાલ ઉઠાવીએ છીએ પરંતુ દર્દ કોંગ્રેસને થાય છે...કેમ? જામનગરમાં અમારા લોકપ્રિય નેતા અને વિધાયક ગોપાલ ઈટાલિયા પર કોંગ્રેસ કાર્યકરે હુમલો કર્યો જે સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે ગુજરાતમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ હવે આપ વરુદ્ધ એકજૂથ થઈને લડી રહી છે. જુઓ વીડિયો. 

Trending news