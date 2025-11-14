બિહારમાં NDAએ વિરોધીઓના સૂપડાં સાફ કર્યા, કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું- લોકશાહી ખતરામાં
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના આજે પરિણામનો દિવસ છે. ભાજપના નેતૃત્વવાળું એનડીએ ગઠબંધન પ્રચંડ બહુમતી સાથે આગળ છે ત્યારે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અશોક ગેહલોતે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. હવે તો વાત એ છે કે લોકશાહી ખતરામાં છે. જે હાલાત હરિયાણા બાદ મહારાષ્ટ્રમાં બન્યા હતા તે જ હાલાત અહીં બન્યા. એક તરફી જીત..બધી પાર્ટીઓ સાફ થઈ રહી છે. જે પ્રકારે આ ધન બળનો પ્રયોગ કરે છે લોકો કલ્પના ન કરી શકે. ચૂંટણી પંચ તેમને સાથ આપે છે. જો નિષ્પક્ષ ચૂંટણી ન થાય તો તે વોટ ચોરી છે. ચૂંટણી ચાલુ હતી અને 1 કરોડ 35 લાખ મહિલાઓના ખાતામાં 10 હજાર રૂપિયા આવી ગયા. ચૂંટણી પંચને શું થઈ ગયું છે? રાજસ્થાનમાં ચૂંટણીની જાહેરાત બાદ પેન્શન મળવાનું બંધ થઈ ગયું હતું. ત્યાં બ ધુ ચાલુ રહ્યું.