મેચ બાદ સૂર્યાના એ શબ્દો જેણે 'બ્રહ્મોસ'નું કામ કર્યું...પાકિસ્તાનના ધૂમાડા કાઢી નાખ્યા, Video

Viral Raval | Sep 15, 2025, 09:57 AM IST

ભારતે રવિવારે 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં રમાયેલી એશિયા કપ 2025ની મેચમાં પાકિસ્તાનને સાત વિકેટે પછાડીને જોરદાર જીત મેળવી. આ મેચ અંગે ભારતમાં બોયકોટ ચરમસીમાએ જોવા મળ્યો હતો. એકબાજુ જ્યાં ટોસ વખતે અને મેચ બાદ ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન આગાને નજરઅંદાજ કર્યો અને ખેલ પરંપરા મુજબ એકબીજા સાથે હાથ ન મિલાવ્યા. બધુ મળીને આ મેચમાં No Handshake મૂમેન્ટે ખુબ ચર્ચા જગાવી. મેચ બાદ સૂર્યાકુમાર યાદવે એવું નિવેદન આપ્યું કે જેણે પાકિસ્તાનના ધૂમાડા કાઢી નાખ્યા. જુઓ વીડિયો. 

