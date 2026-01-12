ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ચાઈનીઝ દોરી અંગે દરોડા પાડવા ગયેલી પોલીસ ટીમ પર હુમલો, 6ની અટકાયત

Viral Raval | Jan 12, 2026, 01:10 PM IST
Attack on a police team that went to raid Chinese Manja in Mogarwadi Valsad

Trending news