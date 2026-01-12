हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ચાઈનીઝ દોરી અંગે દરોડા પાડવા ગયેલી પોલીસ ટીમ પર હુમલો, 6ની અટકાયત
Viral Raval
|
Jan 12, 2026, 01:10 PM IST
Attack on a police team that went to raid Chinese Manja in Mogarwadi Valsad
More Videos
09:35
u
PM મોદી અને જર્મનીના ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મર્ઝે ખુલ્લી જીપમાં માણી પતંગબાજીની મજા
07:14
u
ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત બાદ કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં પહોંચ્યા PM મોદી અને ફ્રેડરિક મર્ઝ
02:25
u
જર્મન ચાન્સેલરે ગાંધી આશ્રમની લીધી મુલાકાત
05:48
u
સ્વાભિમાન પર્વ, અનેરો ઉત્સાહ... શિવભક્તોની હાજરીમાં શું બોલ્યા પીએમ મોદી?
05:46
u
સોમનાથ માટે સર્વસ્વ અર્પણ કરનારાઓને મારું નમન છે : નરેન્દ્ર મોદી
10:00
u
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સંબોધન
02:59
u
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ : PM મોદીએ સંગીતના વાદ્ય પર હાથ અજમાવી નવા ઉત્સાહનો સંચાર કર્યો
02:53
u
સોમનાથ મંદિરનો શું છે ઈતિહાસ...? ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી સમજો ક્યારે અને કોણે તોડ્યું મંદિર
02:55
u
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ : 108 અશ્વ સાથેની શોર્યયાત્રા નીકળી, ‘હર હર મોદી’ના નારા સાથે સોમનાથ ગુજી ઉઠ્યું
01:49
u
Somnath Swabhiman Parv : પીએમ મોદી ડમરું વગાડતા વગાડતા શૌર્ય યાત્રામાં જોડાયા
Trending news
near death experience
મૃત્યુ સમયે આંખની સામે શું દેખાય છે? વૈજ્ઞાનિકોએ ખોલ્યું સૌથી મોટા રહસ્યનું 'રાઝ'
Health TIPS
Anxiety: કોઈ સાથે ફોનમાં વાત કરવામાં ગભરામણ થાય છે ? તો તમને હોય શકે છે આ ડિસોર્ડર
Vibrant Gujarat
મારુતિ સુઝુકીએ ગુજરાતમાં મોટા રોકાણની જાહેરાત કરી, ગુજરાતમાં નવી નોકરીઓ પણ આવશે
bank holiday
ઉત્તરાયણના દિવસે ગુજરાતમાં બેંકો બંધ રહેશે કે ખુલ્લી ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ
Gold rate
સોના-ચાંદીની ખરીદી સપનું બની! આજે ભાવમાં કમરતોડ વધારો, ભાવ જાણી વિશ્વાસ નહીં થાય
Upcoming SUV
60 દિવસમાં 4-નવી એસયુવી, ભારતમાં ધમાલ મચાવવા આવી રહી છે આ લેટેસ્ટ ગાડીઓ
silver rate
2025 છોડો...2026માં ચાંદીના ભાવ અંગે મહાભવિષ્યવાણી, ગજબ આવશે ભાવમાં ઉછાળો
harshit rana
હર્ષિત રાણાનો કમાલ...એક જ ઝટકામાં તોડ્યો બુમરાહનો ખાસ રેકોર્ડ, પઠાણને પણ છોડ્યો પાછળ
dairy farming tips
તમારી ગાયો અને ભેંસો પુષ્કળ દૂધ આપશે! બસ તેના આહારમાં આ નાનો ફેરફાર કરો
Gandhinagar Na Kavadava
ગુજરાતના કયા નેતાની ડ્રેસિંગ સ્ટાઈલ તમને ગમે છે? નવી પેઢીએ ઝભ્ભાની મોનોપોલી ફગાવી