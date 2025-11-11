हिन्दी
નવસારી: બીલીમોરામાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમ પર હુમલો, આરોપી-SMCની ટીમ વચ્ચે સામસામે ફાયરિંગ
Viral Raval
|
Nov 11, 2025, 03:50 PM IST
Attack on State Monitoring Cell team in Bilimora, Navsari
More Videos
01:13
u
ડો. શાહીનની ધરપકડ બાદ અત્યંત ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા, Video
01:54
u
દિલ્લી બ્લાસ્ટ કેસ: વધુ એક ડોક્ટરની પોલીસે કરી ધરપકડ, ઉમર મોહમ્મદનો છે મિત્ર
04:49
u
દિલ્લીમાં થયેલા વિસ્ફોટ પર PM મોદીએ ભૂટાનની ધરતીથી આપ્યું મોટું નિવેદન, Video
01:18
u
Delhi Blast: સંદિગ્ધ ડોક્ટર ઉમર વિશે સામે આવી એક્સક્લુઝિવ જાણકારી
00:56
u
દિલ્લી વિસ્ફોટ પર સૌથી મોટો ખુલાસો, જુઓ Video
01:37
u
ડોક્ટરે કર્યો જીવલેણ વિસ્ફોટ? કારમાં ડો. ઉમર મોહમ્મદ હતો સવાર, Video
06:36
u
દિલ્હીમાં વિસ્ફોટ થયો તે સમયના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા, જુઓ Video
01:49
u
હરિયાણાના ફરિદાબાદમાં વધુ એક ઘરમાં તપાસ, પકડાયો 2563 કિલો શંકાસ્પદ વિસ્ફોટક સામાન
00:59
u
અમેરિકાના લોકો માટે ખુશખબર, શટડાઉનનો અંત આવી શકે છે
02:51
u
ડભોઈના MLAના વિવાદિત બોલ, 'ભાજપમાં જોડાઓ તો જ ગ્રાન્ટ મળે, વિપક્ષમાં હોય તો ન મળે'
Trending news
crime news
નવસારી : કુખ્યાત ગેંગના સાગરીતો અને પોલીસ વચ્ચે ઝપાઝપી, સામસામે ગોળીબાર થયા
upcoming cars
Upcoming Cars: 15 નવેમ્બરે લોન્ચ થશે 5 શાનદાર કાર! જાણો ફીચર્સ, કિંમત અને ખાસિયત
pakistan
પાકિસ્તાન: ઈસ્લામાબાદમાં જિલ્લા કોર્ટ બહાર આત્મઘાતી હુમલો, ધડાકામાં 12 લોકોના મોત
Delhi Car Blast
અધૂરો પ્લાન છોડી આતંકી ઉમરે કર્યો સુસાઇડ એટેક! દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં ફરીદાબાદ મોડ્યુલ પર
Delhi Blast
ગુજરાતથી પકડાયેલા એક જ શહેરના બે આતંકવાદી વચ્ચે શું છે કનેક્શન, સુહેલે ગુજરાત ફરવા જ
balaji wafers
ચિપ્સ અને નમકીન બનાવનારી ગુજરાતી કંપનીનો જલવો, 2500 કરોડ રૂપિયામાં વેચશે 7% ભાગીદારી
Shreyas Iyer
દક્ષિણ આફ્રિકા સિરીઝ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, આ સ્ટાર ખેલાડી બહાર !
Adani Group IPO
IPO માટે લાઇનમાં ઉભી છે અદાણી ગ્રુપની આ કંપનીઓ, જાણો ક્યારે થશે લિસ્ટેડ
Delhi Car Blast
શું લશ્કર-એ-તૈયબાએ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર વિસ્ફોટ કરાવ્યો? વાયરલ પોસ્ટમાં મોટો દાવો
heart attack
Heart Attack: ઘરે એકલા છો અને આવી ગયો હાર્ટ એટેક? તો સૌથી પહેલા કરો આ કામ