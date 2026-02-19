રાજકોટમાં ચાલશે તંત્રનું બુલડોઝર, આ વિસ્તારમાં દૂર કરાશે ગેરકાયદેસર દબાણો
રાજકોટમાં જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં ડિમોલિશનમાં કોર્ટના સ્ટે બાદ હવે તંત્ર આજી નદી વિસ્તારમાં કાર્યવાહી કરવાનું છે. આજી નદી કાંઠા વિસ્તારમાં 153 ગેરકાયદેસર બાંધકામો તોડી પાડવામાં આવશે. 100થી વધુ પોલીસકર્મી સહિતનો સ્ટાફ આ દરમિયાન તૈનાત રહેશે. 21 જેસીબી, 23 ટ્રેક્ટર, હેવી મશીનો અને 150 મજૂરો આ દબાણ દૂર કરવાની કામગીરીમાં જોડાશે. રવિવાર સુધીમાં દબાણો ખાલી કરવાની અંતિમ નોટિસ આપવામાં આવશે. હાઈકોર્ટના સ્ટે સિવાયના દબાણો દૂર કરવાની તૈયારી તંત્રએ કરી છે.