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અમદાવાદીઓ ધ્યાન રાખજો, 7થી 10 સપ્ટેમ્બર રિક્ષાઓનું છે બંધનું એલાન

Written ByViral Raval
Published: Sep 03, 2026, 01:45 PM|Updated: Sep 03, 2026, 01:52 PM

Ahmedabad News: અમદાવાદીઓ મુસાફરી માટે અગાઉથી વ્યવસ્થા કરી લેજો. કારણ કે અમદાવાદમાં આગામી 7 થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રિક્ષા અને ટેક્સીના પૈડાં થંભી જવાની સંભાવના છે, જેના કારણે મુસાફરોએ અગાઉથી જ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી લેવી પડશે. ઓનલાઈન કેબ એગ્રીગેટર કંપનીઓના વિરોધમાં શહેરના રિક્ષા યુનિયનોએ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. ઓનલાઈન એપ્લિકેશનના વિરોધમાં રિક્ષા યુનિયનોનું એલાન.  ‘રોજગાર બચાવ આંદોલન’ હેઠળ ચાર દિવસ બંધનું એલાન. 

7થી 10 સપ્ટેમ્બર રિક્ષા-ટેક્સી ડ્રાઈવરો વાહન બંધ રાખશે
ઓલા, ઉબેર, રેપિડો અને ભારત ટેક્સી સામે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

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