ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
બગદાણા મામલો: બોટાદનો કોળી સમાજ પણ મેદાને, ન્યાય ન મળે તો આંદોલનની ચીમકી આપી
Viral Raval
|
Jan 09, 2026, 03:30 PM IST
Bagdana case Botad Koli community threatening to protest if justice is not served
01:52
u
ગુજરાતના ખતરનાક રસ્તાની કહાની, રોજ પાણીમાં ચાલીને મજબૂર બન્યા લોકો
01:01
u
આગામી સમયમાં ખનીજ માટે બે દેશો વચ્ચે યુદ્ધ થઈ શકે- સી આર પાટીલ
08:15
u
વડોદરા: અધિકારીઓ ધારાસભ્યોની વાત નથી સાંભળતા અને સાંસદની સાંભળે છે? ભાજપમાં જ બે ફાંટા પડ્યા
02:42
u
ત્રિપલ એન્જિનવાળી સરકાર પર અમિત ચાવડાનો વાર ; લોકો મરે છે અને નેતાઓ ક્રિકેટ રમે છે
02:00
u
ચીન-જાપાન નહિ, આ તો ગુજરાત છે! સૌરાષ્ટ્રનો એકમાત્ર ગરમ પાણીનો સ્વીમિંગ પુલ બનીને તૈયાર
00:35
u
વડોદરા: દારૂની હેરાફેરીનો ગજબ કિમિયો, જુઓ ક્યાં છૂપાવી રાખ્યો દારૂ
00:35
u
રાજકોટ: ધોરાજીમાં શાળાઓએ રજા જાહેર કરી, શાળા સંચાલકોનો કેમ લીધો નિર્ણય...જાણો
02:07
u
રાજકોટ: જેતપુર તાલુકામાં ભૂકંપના કારણે દહેશત, વહેલી સવારે ઉપરાઉપરી આંચકા
08:44
u
સોમનાથની આસ્થાની અમર કથા પર જુઓ Z 24 કલાકનો ખાસ અહેવાલ
07:19
u
સોમનાથના આક્રમણની 1000 વર્ષ અને મંદિરના પુનઃનિર્માણને 75 વર્ષની ઉજવણી કેવી હશે, જુઓ ખાસ અહેવાલ
Trending news
second hand car buying tips
કેટલી જૂની કાર ખરીદવી સૌથી શ્રેષ્ઠ? સેકન્ડ હેન્ડ કાર લેતા પહેલા આ 10 વાતો જાણો...
e-Passport India
e-Passport આવી ગયો તો શું જૂનો પાસપોર્ટ અમાન્ય થઈ જશે? જાણો શું કહે છે નિયમ?
Tata Group
ટાટા આ સ્ટોક આવ્યો તળિયે, એક વર્ષમાં 61%થી વધુનો ઘટાડો, રોકાણકારો ખરાબ હાલતમાં !
The Raja Saab
‘બચ્ચન મારા પિતા છે…’, પ્રભાસની ‘ધ રાજા સાબ’ ઓફર થઈ તો અભિનેત્રીએ આપ્યો આ જવાબ
Union budget
Budget 2026: ટેક્સપેયર્સ માટે થઈ શકે છે આ 5 મોટી જાહેરાત, વાંચો કામના સમાચાર
Goa vs Maharashtra
0,0,0,0,0,0... અંતિમ ઓવરમાં જીત માટે 6 રનની જરૂર, આ બોલરે ફેંકી મેડન ઓવર
somnath temple who attacked the temple
સોમનાથ મંદિરના માધ્યમથી 6 કરોડની રોજગારી! જાણો ગુજરાતની કેટલી મહિલાઓ કરે છે કામ
minimum monthly salary for home loan
બેંકમાંથી 30 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લેવી હોય તો કેટલો હોવો જોઈએ મહિનાનો પગાર, જાણો
Thriller Movies
નેટફ્લિક્સની 5 સૌથી બેસ્ટ સસ્પેંસ થ્રિલર ફિલ્મ, એક પણ મિસ કરવા જેવી નથી
BCCL
આ IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો, માત્ર 30 મિનિટમાં થઈ ગયો ફુલ, GMPમાં તેજી