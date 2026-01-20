ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

બગદાણા હુમલાની ઘટનામાં સેવક નવનીત બાલધિયાને આવ્યું SIT નું તેડું

Dipti Savant| Jan 20, 2026, 10:32 AM IST

બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયા પર હુમલાની ઘટનામાં ફરિયાદીને તેડું આવ્યું હતું. SIT દ્વારા નવનીત બાલધીયાને વિશિષ્ટ નિવેદન લેવા માટે રેન્જ IG ઓફિસે બોલવવામાં આવ્યા હતા, નવનીત બાલધિયાએ SIT ને 15 પુરાવા સુપરત કર્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. 

ભાવનગરના બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધીયા ઉપર 29 ડિસેમ્બરના રોજ 8 ઈસમો દ્વારા જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જે ઘટનાના પગલે ભાવનગર સહિત સમગ્ર રાજ્યના કોળી સમાજમાં આક્રોશ સાથે વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, હુમલાનો ગુન્હો નોંધતા મહુવા પોલિસે 8 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા, અને ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારની સૂચનાથી ભાવનગર રેન્જ IG ગૌતમ પરમાર દ્વારા આ બનાવ અંગે SIT ટીમની રચના કરવામાં આવી હતી. 

