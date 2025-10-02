VIDEO: બિસ્કિટના પેકેટની અંદર મળ્યા પાકિસ્તાની ઝંડાવાળા ફુગ્ગા, ઈન્દોર પોલીસે સઘન તપાસ શરુ કરી
રાજસ્થાનના ઉન્હેલ શહેરમાં તાજેતરમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે, જ્યાં બિસ્કિટના પેકેટની અંદર પાકિસ્તાની ઝંડાવાળા ફુગ્ગા મળી આવ્યા હતા. આ ફુગ્ગાઓ પર "૧૪ ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિવસ" અને પાકિસ્તાની ઝંડો મળી આવ્યો. આ ઘટના હવે મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોર સુધી પહોંચી ગઈ છે. સપ્લાયમાં ઇન્દોરના બે વેપારીઓ, નીરજ સિંઘલ અને ધીરજ સિંઘલ સામેલ હોઈ શકે છે. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ માલ ઇન્દોરના મહારાણી રોડ પર આવેલા બસંત એજન્સી બલૂન માર્ટમાંથી મોકલવામાં આવ્યો હતો.