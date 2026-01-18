આખરે બેટદ્વારકા મંદિરમાં બ્રાહ્મણોના પ્રવેશ પર કેમ લગાવાયો પ્રતિબંધ, જાણો શું છે મામલો
યાત્રાધામ બેટ દ્વારકાના જગત મંદિર ખાતે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલી રહેલો આંતરિક વિવાદ વધુ વકર્યો છે. મંદિર ટ્રસ્ટ અને તીર્થ પુરોહિતો વચ્ચેના ઘર્ષણે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ટ્રસ્ટી મંડળ દ્વારા તીર્થ પુરોહિતોના યજમાનો સાથે મંદિર પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવતા બ્રાહ્મણ સમાજમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે બ્રાહ્મણો હવે યજમાનો સાથે મંદિરમાં પ્રવેશી શકશે નહીં. ટ્રસ્ટનો તર્ક છે કે યાત્રિકો પાસેથી પૈસા લેવામાં આવતા હોવાની ફરિયાદો ઉઠી હતી. જોકે, તીર્થ પુરોહિતોએ આ આક્ષેપોને પાયાવિહોણા ગણાવીને પોતાનો સખત વિરોધ નોંધાવ્યો છે. બ્રાહ્મણોનું કહેવું છે કે, યજમાન વૃત્તિ તેમનો પરંપરાગત અને ધાર્મિક અધિકાર છે. અને તેના પર રોક લગાવવી એ તેમની આજીવિકા છીનવવા સમાન છે.