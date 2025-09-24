ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

બનાસ ડેરીની ચૂંટણીને બિનહરીફ બનાવવા કવાયત, દાંતા બેઠક પરથી બે ફોર્મ પરત ખેંચાયા, વધુ વિગતે જુઓ VIDEO

Sep 24, 2025, 04:07 PM IST

બનાસ ડેરીના નિયામક મંડળની ચૂંટણીને લઈ રાજકારણ ગરમાયું છે. 10 ઓક્ટોબરના રોજ 16 ડિરેક્ટોર માટે ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે ચૂંટણીને બિનહરીફ બનાવવના પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે. ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 29 સપ્ટેમ્બર છે તો આજરોજ દાંતા બેઠક પરથી વિજય બારડ અને જવાનજી ઠાકોરે અમરત પરમારના સમર્થનમાં ફોર્મ પાછા ખેંચ્યા છે. હવે પાંચ બેઠક પરથી ત્રણ ઉમેદારો મેદાને છે. વધુ વિગત માટે જુઓ વીડિયો

Trending news