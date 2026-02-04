ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

'હવે તો DJ વાગશે જ...' સમાજમાંથી બહાર કાઢ્યા બાદ અર્જુન ઠાકોરનો હુંકાર - Video

Dilip Chaudhary| Feb 04, 2026, 05:54 PM IST

બનાસકાંઠાના ડીસાના જાબડીયા ગામે ઠાકોર સમાજની બેઠકમાં અર્જુન ઠાકોર, ગબ્બર ઠાકોર અને લહેરાજી ઠાકોરના પરિવારને એક વર્ષ માટે સમાજ બહાર કરવાના નિર્ણય મામલે કલાકાર ગબ્બર ઠાકોરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. ગબ્બર ઠાકોરે કહ્યું કે, સમાજની આજે બેઠક મળી અને એક તરફી નિર્ણય કરીને અમને સમાજ બહાર કરી દીધા એ બિલકુલ ખોટું છે. ગબ્બર ઠાકોરે કહ્યું કે આજે આ લોકોએ ખોટો નિર્ણય કરીને DJ સંચાલકોની રોજગારી ઉપર તરાપ મારી છે, વધુમાં ગબ્બર ઠાકોરે કહ્યું કે, હવે તો DJ વાગશે જ. અમે હવે અમારા ગામની અને DJ સંચાલકોની બેઠક કરીશું અને યોગ્ય નિર્ણય કરીશું.

Trending news