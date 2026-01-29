ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

બટાકાના બંપર પાકે જગતના તાતને રડાવ્યા, ભાવ ગગડતા ખેડૂત પાયમાલ થવાની કગાર પર; જુઓ Video

DIPAK CHAVDA| Jan 29, 2026, 11:31 PM IST

Banaskantha News: બનાસકાંઠા એટલે બટાકાનો જિલ્લો અને ડીસા એટલે બટાકાની નગરી. પરંતુ આજે આ બટાકાની નગરીમાં ખુશી નહીં, ચિંતા છવાઈ ગઈ છે. બંપર ઉત્પાદન બાદ પણ ખેડૂતો પાયમાલ થવાની કગાર પર છે. બનાસકાંઠા... જ્યાં બટાકા એટલે જીવનની ધડકન. ડીસા તો બટાકાની નગરી કહેવાય છે. દર વર્ષે અહીં મોટા પાયે વાવેતર થાય છે. આ વર્ષે પણ ખેડૂતોએ અથાગ મહેનત કરી, મોંઘા બિયારણ અને ખાતર વાપરીને બંપર પાક ઉગાડ્યો. પરંતુ જેમ જેમ બટાકા જમીનમાંથી બહાર આવ્યા, તેમ તેમ ભાવ ગગડીને તળિયે પહોંચી ગયા. હવે ખેડૂતોની આંખોમાં આશાને બદલે આંસુ છે.

