ભુવાઓ સામે ગેનીબેને ખોલ્યો મોરચો, તો ભુવાએ પણ સામે ફેંક્યો પડકાર
Viral Raval
|
Dec 12, 2025, 09:50 AM IST
banaskantha Geniben Thakor Vs Bhuva Kalu Bhagat watch special report
01:35
u
પૂર્વ ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટીલનું નિધન, 90 વર્ષની ઉંમરે લીધા છેલ્લા શ્વાસ
01:55
u
વલસાડ: ઔરંગા નદી પર નિર્માણધીન બ્રિજનો સ્લેબ ધરાશાયી, કેટલાક શ્રમિકો દટાયા
02:57
u
ખેડૂતોની આવકમાં બંપર વધારો કરી રહી છે આ પ્રકારની ખેતી, જુઓ ખાસ અહેવાલ
01:46
u
ગુજરાતમાં પોલીસની ભરતી અંગે મહત્વના સમાચાર, ખાસ જાણો
00:40
u
મહેસાણામાં 13 થી 17 વર્ષની દીકરીઓ સગર્ભા થવાનો મામલો, SPGનો CMને પત્ર
08:13
u
રાજકોટમાં યુવતીને ઢોર માર મારવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા, જોઈને હચમચી જશો
05:21
u
એક ભૂવાએ સાંસદ ગેનીબેનને ફેંક્યો પડકાર, મારી 5000 બાધા છે, Video
00:42
u
રાજકોટ પોલીસનું ઓપરેશન લંગડા, દુષ્કર્મના આરોપીનું એન્કાઉન્ટર
01:38
u
રાજકોટ: નિવૃત્ત ASI નિરંજન જાનીએ જીવન ટૂંકાવી લીધુ
00:40
u
અરવલ્લી: બાયડ કોંગ્રેસ પ્રમુખનું માર્ગ અકસ્માતમાં મોત
bridge collapse
ગુજરાતમાં ફરી બ્રિજ તૂટ્યો! વલસાડના ઔરંગા બ્રિજ પર નવા બની રહેલા બ્રિજનો સ્લેબ તૂટ્ય
gujarat
વાપી: દમણના આંટીયાવાળ તળાવમાં ડૂબવાથી 3 માસૂમના કરૂણ મોત, 7 ડૂબ્યા, ગામમાં શોક
nehru vs patel 1946
પટેલની જગ્યાએ નેહરુ કેવી રીતે બન્યા પ્રથમ PM?1946ની ચૂંટણીની હવે કેમ થઈ રહી છે ચર્ચા
Ind vs SA
શું ગૌતમ ગંભીરે ટીમ ઈન્ડિયાની હાલત બગાડી? T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ખતરાની ઘંટડી વાગી ગઈ
Shivraj Patil
પૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટિલનું નિધન, 91 વર્ષની ઉંમરે લીધા અંતિમ શ્વાસ
gujarat
'ગુજરાતમાં AAPનું કઈ થવાનું નથી', મેવાણી અને ત્રીજા પક્ષ મુદ્દે ફૈઝલ પટેલનું નિવેદન
america
ગુજરાતી મહિલાએ અમેરિકામાં દેશનું નામ ડુબોડ્યું! સ્ટોરમાં ચોરી કરીને ભાગતી પકડાઈ
gujarat
અમદાવાદમાં વધુ એક નામાંકિત કોલેજને કરાઈ સીલ: આજે વહેલી સવારે AMCની મોટી કાર્યવાહી
Gujarat CM
‘નવા ગુજરાત‘ ની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરનાર દાદાની સરકારના બીજી ટર્મના 3 વર્ષ પૂર્ણ
Dhurandhar
ધુરંધર ફિલ્મ પર મુકાયો પ્રતિબંધ, આ 6 દેશોમાં રિલીઝ નહીં થાય રણવીર સિંહની ફિલ્મ