રબારી સમાજનો લગ્નથી લઈ છૂટાછેડા સુધીના નિયમોમાં મોટો સુધારો, ડીસામાં 50 હજારની મેદની વચ્ચે નિર્ણય
સમાજમાં વધતા ખર્ચ, દેખાદેખી અને કુરિવાજોને અટકાવવા માટે રબારી સમાજ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ સામાજિક બંધારણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં જન્મ, સગાઈ, લગ્ન, મામેરું, મરણ તેમજ અન્ય સામાજિક પ્રસંગોને સાદગીપૂર્વક ઉજવવા પર ભાર મૂકાયો છે. ખોળો ભરાવવાની પરંપરાગત પ્રથા યથાવત રાખવી અને બેબી શાવર જેવા નવા ખર્ચાળ રિવાજો બંધ કરવાની સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે. લગ્ન પ્રસંગે પ્રિ-વેડિંગ, હલ્દી, મહેંદી, ડી.જે, વરઘોડા, સોશિયલ મીડિયા રીલ પર પ્રતિબંધ મૂકાયો છે. તો મરણ પ્રસંગે પણ ખર્ચાળ વિધિઓ, ભોજન અને લાંબા શોક પર રોક લગાવી, દાન અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે સહયોગ કરવાની ભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. સાથે જ વ્યસનમુક્ત સમાજ, સમૂહલગ્ન, અને શિક્ષણને ફરજિયાત બનાવવા સમાજના આગેવાનોએ અપીલ કરી છે.