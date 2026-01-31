ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

Jan 31, 2026, 03:03 PM IST

ફફડી જશો આ VIDEO જોઈને, યુવાન કૂતરાની જેમ ચાલવા લાગ્યો, કૂતરાની આજુબાજુ પણ નહીં ભટકો આ વીડિયો જોઈ લેશો તો ક્યારેય કૂતરાને ઘરમાં રાખવા કે બહાર ફરતા કૂતરાને રમાડવાનું નામ નહીં લો.. જો તમારા ઘરમાં હોય કે તમારા બાળકો કૂતરાને રમાડતા હોય તો સાવચેતી રાખો. આ એક એવો કિસ્સો છે જેને સવાલો ઉભા કર્યા છે. કૂતરું કરડ્યા બાદ ઈન્જેક્શન લેવા છતાં આ યુવકને એવી અસર થઈ કે તે કૂતરાની જેમ ચાલવા લાગ્યો હતો. અને કૂતરાની જેમ વર્તન કરતાં લોકોએ તેને દોરડાથી બાંધવો પડ્યો હતો. આ કિસ્સો બનાસકાંઠાના પાલનપુરના નરાસળ ગામનો છે. સાબરકાંઠાના ભગોરા ગામનો આ યુવક અહીં ભાગિયા તરીકે કામ કરતો હતો, જેને ત્રણ મહિના પહેલા શ્વાન કરડ્યું હતું. તે સમયે યોગ્ય સારવાર કે ઈન્જેક્શન ન લેવાને કારણે હાલમાં તેની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની છે અને તે શ્વાનની જેમ વર્તન કરી રહ્યો છે. યુવકને નિયંત્રણમાં લેવા માટે ગ્રામજનોએ તેને દોરડાથી બાંધીને હોસ્પિટલ ખસેડ્યો છે, જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે. રેબિઝ એક એવો રોગ છે જેમાં મોટો ખતરો છે.

