પ્લેન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું તે પહેલાનું CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યું, જુઓ શોકિંગ Video
મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં જેમને દાદા કહીને બોલાવવામાં આવતા હતા તે એનસીપી નેતા અને રાજ્યના ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારનું આજે બારામતીમાં પ્લેન ક્રેશ થતા નિધન થયું છે. Z 24 કલાક પર પ્લેન ક્રેશના CCTV ફૂટેજનો એક્સક્લુઝીવ વીડિયો ખાસ જુઓ. બારામતીમાં થયેલા આ પ્લેન ક્રેશના સીસીટીવીમાં ધુમાડાના કાળા ગોટેગોટા જોવા મળી રહ્યા છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં ચાર્ટર્ડ પ્લેન ઉતરતું દેખાય છે અને પછી અચાનક ધુમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળી રહયા છે. જુઓ વીડિયો.