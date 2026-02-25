બરોડા ડેરીની ચૂંટણી પહેલા દિનુમામાંનું પાદરામાં શક્તિ પ્રદર્શન, કહ્યું- 'આ મારી છેલ્લી ચૂંટણી, હવે નહિ લડું'
બરોડા ડેરીની ચૂંટણી પહેલા ઉમેદવાર દિનુમામાએ શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યા બાદ પાદરા ખાતે દિનુમામા પાર્ટી પ્લોટમાં મોટી સભા યોજાઈ હતી. આ સભામાં મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો અને મતદારો હાજર રહ્યા હતા. દિનુમામાએ જાહેર મંચ પરથી પોતાના સમર્થકોને સંબોધતા જણાવ્યું કે બરોડા ડેરીની આ તેમની છેલ્લી ચૂંટણી છે અને હવે તેઓ આગળ કોઈપણ ચૂંટણી લડશે નહીં. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ તેઓ ઉમેદવારી નહીં કરે.