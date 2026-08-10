/અંબાલાલની નવી આગાહી! બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય થશે, 13મી ઓગસ્ટથી આ જિલ્લાઓમાં ભુક્કા કાઢશે

અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં આજે 10 ઓગસ્ટે ઝરમર વરસાદી માહોલ વચ્ચે હવામાન વિભાગે આવતીકાલે 11 ઓગસ્ટે 5 જિલ્લાઓમાં 'યલો એલર્ટ' સાથે ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે. આ દરમિયાન હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ઓગસ્ટના પ્રારંભમાં વરસાદ ધીમો પડવાનું મુખ્ય કારણ આપતાં જણાવ્યું છે કે, પેસિફિક મહાસાગરમાં સર્જાયેલું વાવાઝોડું અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીનો ભેજ ખેંચી જતું હતું. જોકે, હવે આ વાવાઝોડું દક્ષિણ ચીન તરફ ફંટાઈ રહ્યું હોવાથી બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય થશે અને 13 ઓગસ્ટ સુધીમાં રાજ્યભરમાં ફરીથી સાર્વત્રિક અને સારો