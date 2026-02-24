અમદાવાદમાં પનીર ખાવાના શોખીનો સાવધાન! પનીરના નામે પીરસાય છે ઝેર
અમદાવાદમાં પનીરના નામે ઝેર પીરસાઈ રહ્યું છે. AMCના હેલ્થ વિભાગે લાલ આંખ કરી છે. તપાસમાં પનીરના 10 નમૂના 'સબસ્ટાન્ડર્ડ' સાબિત થયા છે. ફેબ્રુઆરી માસમાં દૂધની બનાવટના કુલ 495 નમૂના લેવાયા હતા. પનીરમાં 'વેજિટેબલ ફેટ'નો બેરોકટોક ઉપયોગ થાય છે. નિયમ મુજબ એનાલોગ પનીરનો ઉપયોગ કરતી વખતે ગ્રાહકોને જાણ કરવી ફરજિયાત છે, પરંતુ મોટાભાગના વેપારીઓ આ નિયમ છુપાવી રહ્યા છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં દૂધ અને દૂધની બનાવટના સહિતના વિવિધ ખાદ્ય પદાર્થોના નમૂના લેવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ૨૨ ફેબ્રુઆરી સુધી કુલ ૪૯૫ નમૂના લેવામાં આવ્યા. જેમાંથી પનીરના ૧૦ સેમ્પલ સબસ્ટાન્ડર્ડ સાબિત થયા છે. સબસ્ટાન્ડર્ડ સાબિત થયેલા સેમ્પલમાં ક્યાંક કુદરતી ચરબીનું પ્રમાણ ઓછું તો ક્યાંક વેજિટેબલ ફેટનું પ્રમાણ વધુ હોવાનું સામે આવ્યું છે. હાલમાં મોટાભાગના વેપારીઓ એનાલોગ પનીર કે જેનો વપરાશ કાયદેસર છે, પણ વપરાશ સમયે તેનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવાનું ટાળતા હોવાનું amc હેલ્થ વિભાગના ધ્યાને આવ્યું છે. જેથી amc એ આવા વેપારીઓને નિયમનું પાલન કરવા માટે સૂચના આપી છે.