સ્વાસ્થ્ય વર્ધક 'નીરો' પીતા પહેલા સાવધાન! સુરતના આ બે વિસ્તારોમાં સેમ્પલ લેબ ટેસ્ટમાં ફેઈલ
Surat News: ઉનાળાની શરૂઆત થતા જ સુરતીઓ સ્વાસ્થ્યવર્ધક ગણાતા 'નીરા' તરફ વળતા હોય છે. પરંતુ, જો તમે પણ નીરો પીવાના શોખીન હોવ તો આ સમાચાર તમારા માટે ચેતવણી સમાન છે. સુરતના જાણીતા વિસ્તારોમાં વેચાતો નીરો સ્વાસ્થ્ય સુધારવાને બદલે બગાડી શકે છે, કારણ કે ફૂડ વિભાગના ટેસ્ટમાં તેના સેમ્પલ 'સબસ્ટાન્ડર્ડ' જાહેર થયા છે.
લોકોનો વિશ્વાસ જોખમમાં
સામાન્ય રીતે સુરત શહેરના મોટાભાગના લોકો ચોકબજાર અને સ્ટેશન રોડ સ્થિત સબરસ હોટલ નજીક આવેલા 'નીરા ભવન' માંથી જ નીરો લેવાનું સૌથી વધુ પસંદ કરતા હોય છે. લોકોનો એવો વિશ્વાસ હોય છે કે મંડળી સંચાલિત કેન્દ્રો પર શુદ્ધ અને કુદરતી નીરો મળશે, પરંતુ લેબ રિપોર્ટે આ વિશ્વાસ પર સવાલિયા નિશાન ઉભું કર્યું છે.
કઈ સંસ્થાઓના સેમ્પલ ફેઈલ થયા?
સુરત મહાનગરપાલિકાના ફૂડ વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં લેવામાં આવેલા નમૂનાઓમાં ચોર્યાસી અને ઓલપાડ તાલુકા નીરા અને તાડગોળ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી સંચાલિત બે મુખ્ય વેચાણ કેન્દ્રો તપાસના ઘેરામાં આવ્યા છે. શહેરનો સૌથી જૂનો અને જાણીતો અડ્ડો. આ બંને મંડળી સંચાલિત સંસ્થાઓના નીરાના સેમ્પલ લેબ રિપોર્ટમાં નિષ્ફળ સાબિત થયા છે.
ફૂડ વિભાગની કાર્યવાહી, ગ્રાહકો માટે સલાહ
નમૂનાઓ 'સબસ્ટાન્ડર્ડ' જાહેર થતા જ મહાપાલિકાના ફૂડ વિભાગે નીતિ-નિયમો અનુસાર આ બંને એકમો સામે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. નીરો એ કુદરતી પીણું છે જે સૂર્યોદય પહેલા ઉતારવામાં આવે તો જ ગુણકારી રહે છે. તેમાં ભેળસેળ કે યોગ્ય જાળવણીનો અભાવ તેને હાનિકારક બનાવી શકે છે. તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ નાગરિકોએ પણ જાગૃત રહીને શંકાસ્પદ જણાતા પીણાંથી દૂર રહેવું હિતાવહ છે.