બેચરાજીમાં ઠાકોર સમાજનું નવું સામાજિક બંધારણ, લગ્નથી મરણ સુધીના ખર્ચમાં મર્યાદા કરાઈ નક્કી
Becharaji Thakor Samaj Constitution: મહેસાણા જિલ્લાના બેચરાજી તાલુકામાં ઠાકોર સમાજ દ્વારા બનાવાયેલું નવું સામાજિક બંધારણ હવે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. સમાજમાં ઘર કરી ગયેલા મોંઘા રિવાજો અને આર્થિક ભારણ ઘટાડવા માટે 25થી વધુ કડક નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, બનાસકાંઠા અને વાવ-થરાદ બાદ હવે મહેસાણા જિલ્લામાં પણ ઠાકોર સમાજે સામાજિક સુધારાની દિશામાં ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે. બેચરાજી તાલુકા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજે મોંઘા રિવાજો, દેખાદેખી અને બિનજરૂરી ખર્ચ પર લગામ કસવા માટે કડક બંધારણ અમલી બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. શું છે આ નવા નિયમો અને કેમ ચર્ચામાં છે આ બંધારણ?