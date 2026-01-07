AI નો હાયરિંગ પ્રક્રિયા પર પ્રભાવ...જુઓ અમારી વિશેષ શ્રેણી Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn Episode-1
અમારી વિશેષ શ્રેણી, 'Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn'માં, અમે ડિકોડ કરી રહ્યા છીએ કે ટેકનોલોજી કેવી રીતે હાયરિંગ પ્રક્રિયાને બદલી રહી છે અને પ્રોફેશનલ્સે રિક્રૂટર્સની નજરમાં આવવા માટે શું કરવું પડશે.
એપિસોડ 1માં ગીતાંજલિ સાથે જોડાઓ અને ઇન્ડસ્ટ્રી લીડર્સ રુચિ આનંદ (Head, LinkedIn Talent & Learning Solutions, India) અને સંજીવ જૈન (Chief Operating Officer, Wipro) ને સાંભળો. તેઓ ચર્ચા કરશે કે કેવી રીતે રિક્રૂટર્સ યોગ્ય ટેલેન્ટને ઝડપથી શોધવા અને તૈયાર કરવા પર નિર્ભર છે, તેમનું ધ્યાન વ્યૂહાત્મક સલાહકાર (Strategic Advisory) બનવા પર છે અને તેઓ કેવી રીતે બિઝનેસ ગ્રોથ વધારતી ફ્યુચર-રેડી ટીમો તૈયાર કરી રહ્યા છે.
