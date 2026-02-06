ગુજરાતના આ શહેરમાં શરૂ કરાઈ ભારત ટેક્સી સેવા, 50000 વધારે ડ્રાઈવરો જોડાયા, જુઓ Video
Bharat Taxi Service: ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમદાવાદ અને રાજકોટમાં ભારત ટેક્સીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે, તેના પર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી હતી, તેમને કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિતભાઈ શાહના માર્ગદર્શનમાં દેશમાં સહકારિતા ક્ષેત્રનો અભૂતપૂર્વ વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આ દિશાની એક ક્રાંતિકારી પહેલ એટલે 'ભારત ટેક્સી'. વધુમાં જણાવ્યું કે 'ભારત ટેક્સી' એ દેશની સૌપ્રથમ સહકારિતાના મોડલ પર સંચાલિત ટેક્સી સેવા છે. પ્રારંભિક તબક્કે આ સેવા ગુજરાતના અમદાવાદ અને રાજકોટ તેમજ દિલ્હીથી શરૂ થઈ છે, અને આવનાર સમયમાં સમગ્ર દેશમાં શરૂ થશે. ઘણા આનંદની વાત છે કે, અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતના 50,000થી વધુ ડ્રાઈવર્સ, એટલે કે, સારથી તો આ સેવા સાથે જોડાઈ પણ ચૂક્યા છે. સારથી અને ગ્રાહક બંને માટે આ સુવિધા win-win બનવાની છે. ગુજરાત તો સહકારિતા ક્ષેત્રની સફળતાનું રોલ મોડલ છે. આવનાર સમયમાં અનેક પરિવારો માટે આ સુવિધા રોજગારી અને સુખાકારીના નવા દ્વાર ખોલશે, અને સહકારિતા ક્ષેત્રના વિકાસને નવી દિશા આપશે.