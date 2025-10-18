Video: ભરૂચની 10 વર્ષની બાળકીએ દુનિયામાં ડંકો વગાડ્યો, નોંધાવ્યો ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ
10 વર્ષની દીકરી તનીસ્કાએ અદભુત પ્રતિભાનો દેખાવ કરી નાની ઉંમરમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાવ્યું છે... તનીસ્કાએ ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ અને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ એમ બંનેમાં પોતાનું નામ નોંધાવી અનોખી સિદ્ધિ મેળવી છે... ભરૂચના દહેજમાં ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતા વિજયભાઈ રૂપારેલીયાની દીકરીએ મોસ્ટ સ્કીપ જમ્પ બોલ ઇન વન મિનિટ” કેટેગરીમાં 163 જમ્પ કરી વિશ્વ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. આ રેકોર્ડ દ્વારા તેણે જાપાનના એડલ્ટ કેટેગરીના 142 જમ્પના રેકોર્ડને તોડી નવો ઈતિહાસ રચ્યો છે. તનીસ્કા આ સિદ્ધી બાદ દેશના બે વ્યક્તિઓને મળવા માગે છે...કોણ છે એ... સાંભળો તેના મુખેથી...