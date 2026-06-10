/ભરૂચની જામા મસ્જિદનો વિવાદ વકર્યો, મુક્તાનંદ સ્વામીનો ભોંયરામાં મૂર્તિ હોવાનો દાવો

ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદનો વિવાદ વકર્યો. મુક્તાનંદ સ્વામીએ ભોંયરામાં મૂર્તિ હોવાનો દાવો કર્યો. મુક્તાનંદ સ્વામીએ વીડિયો જાહેર કર્યા. માર્ચની તપાસ દરમિયાન લેવાયેલો વીડિયો જાહેર કર્યો. વીડિયો જાહેર કરીને સ્વામીએ દાવો કર્યો કે કૂવાની સફાઈ કરાય તો વધુ અવશેષો મળી શકે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ પહેલા ભરૂચમાં જામા મસ્જિદને તાળા લાગ્યા હતા. ગેરકાયદેસર વજુખાના મામલે એક્શન લેવાયું હતું. ભરૂચની જુમ્મા મસ્જિદના દરવાજે પ્રથમવાર પ્રસાશન દ્વારા તાળું મારવામાં આવ્યુ. 700 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત મસ્જિદ બંધ કરાઈ હોવાની