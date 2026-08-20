Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /ભાવનગરના ખરકડીમાં કથિત લઠ્ઠાકાંડ: મૃત્યુઆંક 7 થયો, ફરાર બુટલેગર રઈશને ઉજ્જૈનથી દબોચ્યો

ભાવનગરના ખરકડીમાં કથિત લઠ્ઠાકાંડ: મૃત્યુઆંક 7 થયો, ફરાર બુટલેગર રઈશને ઉજ્જૈનથી દબોચ્યો

Written ByViral Raval
Published: Aug 20, 2026, 09:55 AM|Updated: Aug 20, 2026, 10:00 AM
bhavnagar kharkadi village spurious liquor case latest update death toll increase

Recommended Videos

ભાવનગર: ખરકડી ગામે કથિત લઠ્ઠાકાંડ! ઉપ સરપંચનો બળાપો- કાયદાનો અમલ જ નથી થતો
08:42
ભાવનગર કથિત લઠ્ઠાકાંડ! કલેક્ટરે આપી વિગતવાર માહિતી, Video
02:10
Video: ડેટિંગ એપથી સંપર્કમાં આવેલા ગે યુવાનો હોટલમાં ગયા, યુવકનું શૌચાલયમાં મોત નિપજ
03:48
યુવતીને ડાકણ કહી તાંત્રિક વિધિના નામે કર્યા હતા અડપલા, નરાધમને પોલીસે દબોચ્યો
02:06
દારૂબંધીવાળા ગુજરાતમાં આ શું? ઝેરી દારૂથી ભાવનગરના ખરકડી ગામમાં 3 યુવાઓના મોતથી હડકં
00:36
Video: સ્નેપચેટ પર મળેલા પ્રેમીને પામવા માટે હત્યારી બની પત્ની, પતિ અને બાળકની ઘાતકી
01:58
મહેસાણા: પ્રેમ લગ્ન કરનારી યુવતીનું ધોળા દિવસે અપહરણ, Video
01:09
મધ દરિયે એવું થયું કે હેલિકોપ્ટર મોકલવું પડ્યું, નવસારીના દરિયામાં ફસાઈ બોટ
01:58
ગુજરાતમાં ભાજપના ધારાસભ્ય ચૂંટણી હારી ગયા : લોકોએ ધક્કે ચઢાવ્યા, લાલઘૂમ થઈ ગયા
05:25
હર્ષ સંઘવી દિલ્હી પહોંચ્યા પણ CM માન અને કેજરીવાલ ગુજરાત આવ્યા, ચૈતર વસાવા
00:42
જબરદસ્ત હલ્લાબોલ : ગુજરાતમાં ખેડૂતો બન્યા માથાનો દુખાવો, ટ્રેક્ટર યાત્રા અટકાવતા
03:59
રાજકોટની આ ચૂંટણી ભાજપ માટે 'અગ્નિપરીક્ષા': ભાજપના 2 જૂથ આમને-સામને
00:44

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભાવનગરના ખરકડી ગામે લઠ્ઠાકાંડથી હાહાકાર; ટપોટપ 7 લોકોના મોત, બુટલેગર રઈશ ઉજ્જૈનથી ઝડ
2
3
4
5