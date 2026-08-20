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ભાવનગરના ખરકડીમાં કથિત લઠ્ઠાકાંડ: મૃત્યુઆંક 7 થયો, ફરાર બુટલેગર રઈશને ઉજ્જૈનથી દબોચ્યો
ભાવનગરના ખરકડીમાં કથિત લઠ્ઠાકાંડ: મૃત્યુઆંક 7 થયો, ફરાર બુટલેગર રઈશને ઉજ્જૈનથી દબોચ્યો
Written By
Viral Raval
Published: Aug 20, 2026, 09:55 AM
|
Updated: Aug 20, 2026, 10:00 AM
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bhavnagar kharkadi village spurious liquor case latest update death toll increase
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