ભાવનગરમાં બે વિભાગોની લડાઈમાં રિંગ રોડનું કામ રોળાયું, 7 વર્ષથી કામ અધૂરું રહેતા લોકોમાં ભારે રોષ!

DIPAK CHAVDA| Feb 06, 2026, 09:49 PM IST

Bhavnagar News: ભાવનગર શહેર માટે મહત્વના એવા રિંગ રોડનું કામ હજુ પણ પૂર્ણ ન થતા લોકોમાં રોષ છે. સરકારના બે વિભાગોની લડાઈના કારણે સાત વર્ષ વિતવા છતાં કામ બાકી છે. જો રિંગરોડ બની જાય તો અહીંથી ભારે વાહનો પસાર થઈ શકે અને અકસ્માતનો પણ ભય ના રહે. રિંગરોડના અધૂરા કામને લઈ કોંગ્રેસે પ્રશાસન પર પ્રહાર કર્યા. જેમાં શાસકોએ નાગરિકો સાથે અન્યાય કર્યાનો દાવો પણ કર્યો.સાથે જ વિકાસના કામો સમયસર પૂર્ણ ન થઈ શકતા લોકો ભાવનગર છોડીને અન્ય શહેરોમાં સ્થાયી થતા હોવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો છે. આ અંગે તંત્રનું કહેવું છે કે, જમીન સંપાદન થયા બાદ આગળનું કામ શરૂ કરવામાં આવશે.

