ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ, ભવનાથ મેળાના બીજા દિવસે મૈથિલી ઠાકુરના સૂરોથી તળેટી ગુંજી ઊઠી

DIPAK CHAVDA| Feb 12, 2026, 11:49 PM IST

Bhavnath Mela 2026: જૂનાગઢમાં ભવનાથ મેળામાં આજે બીજા દિવસે પણ ભારે સંખ્યા લોકો ઉમટ્યા છે. ભવનાથ મેળાના બીજા દિવસે ભજન, ભોજન અને ભક્તિના ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળ્યો છે. દૂર દૂરથી શ્રદ્ધાળુઓ ભવનાથ તળેટી પહોંચ્યા છે. ત્યારે ભવનાથ મેળામાં નામી કલાકારો રંગ જમાવ્યો છે. મેથીલી ઠાકુરે લોકોને ગાયકીથી લોકોને મંત્ર મુગ્ધ કર્યા છે. તો જ્યારે બોલીવુડ ગાયક સુરેશ વાડકરે પણ રંગ જમાવ્યો છે. સાથે જ લોકગાયક કીર્તિદાન ગઢવીએ સરકારનો આભાર માન્યો.

