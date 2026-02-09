જૂનાગઢમાં નાગા સાધુઓનું આગમન, ભવનાથ મેળાની તૈયારી પૂરજોશમાં
બે દિવસ બાદ મિનિ કુંભ એવા જૂનાગઢના ભવનાથમાં યોજાતા મહાશિવરાત્રિના મેળાની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. આ વર્ષે મેળાને દિવ્ય અને ભવ્ય બનાવવા તંત્ર તમામ તૈયારીઓ કરી રહ્યું છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરવામાં આવી છે. ધાર્મિક જગ્યાઓ, આશ્રમમાં ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. બોમ્બ સ્કવોડ અને ડોગ સ્કવોડે તપાસ હાથ ધરી છે. તો પીવાના પાણી માટે તંત્રએ 140 પોઈન્ટ ઉભા કર્યા છે. લોકોને કોઈ સમસ્યા ન પડે તે માટે તંત્ર સતત કામ કરી રહ્યું છે. તો ભવનાથના મેળામાં ભાગ લેવા નાગા સાધુઓ પણ મોટી સંખ્યામાં આવી ચુક્યા છે.