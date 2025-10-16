દાદાના નવા મંત્રીમંડળમાં કોણ કોણ? સંભવિત મંત્રીઓમાં નવા નામનો ઉમેરો
ગુજરાતની ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. Z 24 કલાક દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી ખબર પર મહોર લાગી ગઈ છે કે આવતીકાલે જ નવા મંત્રીઓની શપથવિધિ યોજાશે. ગાંધીનગર ખાતેના મહાત્મા મંદિર ખાતે શપથવિધિ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આવતીકાલે સવારે 11.30 વાગ્યે શપથગ્રહણ સમારોહ યોજાશે, જેમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત મંત્રીઓને શપથ ગ્રહણ કરાવશે.Z 24 કલાકને મળેલા EXCLUSIVE અહેવાલ મુજબ, આ વિસ્તરણમાં અનેક નવા ચહેરાઓને સ્થાન મળી શકે છે, જ્યારે કેટલાક જૂના મંત્રીઓની 'એક્ઝિટ' પણ શક્ય છે.