એક ભૂવાએ સાંસદ ગેનીબેનને ફેંક્યો પડકાર, મારી 5000 બાધા છે, Video

Viral Raval | Dec 11, 2025, 01:56 PM IST

ભૂવાએ પોતાના નિવેદનમાં ગેનીબેન ઠાકોરનું સીધું નામ લીધા વિના તેમને પડકાર ફેંક્યો હતો. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, "બધા ધૂણે એ જુઠા નથી, હું કાળું હીરાની બત્રીસીની મેલડી ધૂણુ છું." ભૂવાએ પોતાની શક્તિનો દાવો કરતા જણાવ્યું હતું કે, "રાધનપુર, ભાભર, દિયોદર, સુઈગામમાં મારી 5000 બાધા છે." ગેનીબેનને પડકાર ફેંકતા તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, "તમારા ડોક્ટર કે તમારા જેટલા નેતાઓ હોય એમને લાવો અને એ દુઃખ બંધ કરો પાંચ મિનિટ માટે તો મને ખબર પડે કે હું દુનિયામાં દેરું જૂઠું છું." આ ભૂવાએ ગેનીબેનને ચેતવણી પણ આપી છે અને ભવિષ્યમાં નિવેદન આપતા પહેલા વિચારીને બોલવા માટે કહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, "બીજી વખત બોલો તો વિચારીને બોલજો નહિતર ખુલ્લી માર્કેટએ નોમ લઈને બોલીશ." વર્તમાનમાં નામ લીધા વિના બોલતા હોવાનું જણાવીને તેમણે ઉમેર્યું કે, "હાલ નામ વગર બોલું છું બીજી વખત નામ લઈને ના બોલો તો હું કાળું ભગત ની મેલડી નહિ." સાંસદના એક નિવેદનથી ધર્મ અને શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલા આ મુદ્દાએ હવે રાજકીય રંગ પકડી લીધો છે અને રાજ્યમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

