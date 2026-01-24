Big Breaking: યશરાજસિંહ ગોહિલ સામે હત્યાનો ગુનો નોંધાયો, જાણો કેમ પોલીસને ગઈ હતી શંકા
બોડકદેવમાં NRI ટાવર ખાતે યશરાજસિંહ ગોહિલ અને તેમની પત્ની રાજેશ્વરી બાના મોતના મામલે મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. ઘટનામાં પોલીસે યશરાજસિંહ સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ઘટના સમયે યશરાજસિંહથી ભૂલથી મિસ ફાયરિંગ થતા રાજેશ્વરી બાને ગોળી વાગ્યાની વાત મળી હતી. રાજેશ્વરી બાને ગોળી વાગતા મોત થતાં યશરાજસિંહ પણ પોતાને ગોળી મારી આપઘાત કરી લીધો હતો. પોલીસ તપાસમાં અચાનક ગોળી વાગી તો માથાના ભાગે જ કેમ વાગી એ શંકાનું વિષય હતો. આ સિવાય પતિ-પત્ની વચ્ચે કોઈ તકરાર હતી કે કેમ તે જાણવા પોલીસે બંનેના મોબાઇલ એફએસએલમાં મોકલી આપ્યા. ઘટનાના દિવસે પતિ પત્ની ફોઇના ત્યાં જમવા ગયા અને બાદમાં જ્યુસ પીવા માટે ગયા તે જ્યુસ પીવાના સ્થળના સીસીટીવી ફુટેજ પણ પોલીસે મેળવ્યા. જ્યુસ પીવાના સ્થળે બંનેને હરકત નોર્મલ જણાઈ આવી. જોકે રાજેશ્વરી બાને માથાના ભાગે જ કેમ ગોળી વાગી એ શંકા અને પતિ પત્ની વચ્ચેની તકરારની શંકા આધારે પોલીસે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી તપાસ શરૂ કરી. યશરાજસિંહના બે મહિના પહેલા જ રાજેશ્વરી બા સાથે બીજા લગ્ન થયાનું પણ સામે આવ્યું. યશરાજસિંહે પત્નીની હત્યા કરી પોતે આપઘાત કર્યાનો ગુનો નોંધી પોલીસે તપાસ શરૂ કરી.