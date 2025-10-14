ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

દાદાના મંત્રીમંડળમાંથી કોનું પત્તું કપાઈ શકે..કોનો સમાવેશ થઈ શકે? ખાસ જાણો

Viral Raval | Oct 14, 2025, 11:21 AM IST
big breaking on z 24 kalak bhupendra patel cabinet reshuffle watch video

Trending news