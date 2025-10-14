हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
IND
WI
124/ 3
(35.2)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
દાદાના મંત્રીમંડળમાંથી કોનું પત્તું કપાઈ શકે..કોનો સમાવેશ થઈ શકે? ખાસ જાણો
Viral Raval
|
Oct 14, 2025, 11:21 AM IST
big breaking on z 24 kalak bhupendra patel cabinet reshuffle watch video
More Videos
01:21
u
પુષ્યનક્ષત્ર પર સોના ચાંદીના ભાવમાં ભયંકર વધારો, જાણો આજનો ભાવ
02:32
u
સુરત: ઈચ્છા વિરુદ્ધ માતા પિતાએ દીકરીને ભૂઈમા બનાવી, અનેક શ્રદ્ધાળુઓ સાથે કરી છેતરપિંડી
04:41
u
Video: દિવાળી પહેલા ખેડૂતો મુકાઈ ગયા મુશ્કેલીમાં, કેવી રીતે નીકળશે સમસ્યાનું સમાધાન?
04:46
u
હડદડ ગામ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયું, 85 લોકો સામે ફરિયાદ દાખલ, ખેડૂતોના સમર્થનમાં આવી કોંગ્રેસ
03:18
u
ચાલુ ક્લાસે છોકરાએ છોકરીને કર્યું તસતસતું ચુંબન, Video વાયરલ થતા સવાલ ઉઠ્યા
00:49
u
શાળામાં જતી વિદ્યાર્થિનીને વિધર્મી ઉઠાવી ગયો, મિત્રની મદદથી સગીરાને પીંખી નાખી!
01:22
u
જામનગરમાં ડુંગળીએ ખેડૂતોને રોવડાવ્યા! રસ્તા પર ડુંગળી ફેંકી વિરોધ દેખાડ્યો, જુઓ શું છે ખેડૂતોની માંગણી...
01:41
u
કચ્છ: દાણચોરી મામલે પૂર્વ SP કુલદીપ શર્મા પર કસાતો સકંજો, પહેલા અરેસ્ટ વોરન્ટ...હવે લુકઆઉટ નોટિસ જાહેર, watch full video
03:22
u
VIDEO: રાયખડ શિવ મંદિરના શૌચાલયમાં થઈ તોડફોડ, સંગઠનના સભ્યો દ્વારા વિરોધ, આરોપી પોપટ કહારે પહેલા પણ કરી છે આ હરકત
00:54
u
આણંદના બોરસદ પાસે ત્રિપલ અકસ્માત, ટ્રેલર ચાલકનું ગંભીર ઈજાઓને કારણે કરુણ મોત
Trending news
Airtel
દિવાળી માટે Jio-Airtel ના આ પ્લાન્સ છે સૌથી બેસ્ટ, 365 દિવસ સુધી ચાલશે; દરરોજ 2GB...
MIS
Wife નામ પર જમા કરો 10 લાખ તો દર મહિને મળશે ₹6167 નું ફિક્સ વ્યાજ, જાણો વિગત
India vs West Indies
IND vs WI : ટીમ ઈન્ડિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો કર્યો વ્હાઇટવોશ, ટેસ્ટ સિરીઝ 2-0થી જીતી
Mahanagarpalika
ગુજરાતમાં મોટા ગરબડ ગોટાળા! 8 મોટા શહેરનું સાત વર્ષથી ઓડિટ નથી થયું, RTI માં ખુલાસો
LG Electronics IPO Listing
બમ્પર લિસ્ટિંગઃ એક શેર પર રોકાણકારોને ₹575 રૂપિયાનો ફાયદો, LG IPO એ કર્યો કમાલ
Gujarat Poltiics
ગુજરાતની રાજનીતિના મોટા સમાચાર : દાદાની નવી કેબિનેટ 2.0 માટે દિલ્હીમાં તખ્તો ગોઠવાયો
IPS Y Puran Kumar
IPS પૂરનકુમાર આત્મહત્યા કેસમાં મોટો વળાંક, DGP શત્રુજીત કપૂર પર ગાળિયો કસાયો
gujarat
જામનગરમાં 16 વર્ષની સગીરા પર વારાફરથી બે શખ્સોએ બળજબરી માણ્યું શરીરસુખ! મચ્યો ખળભળાટ
gujarat
દિવાળી પર્વે રાજ્યમાં ચાઈનીઝ સહિત વિદેશી ફટાકડા પર પ્રતિબંધ, કોર્ટનો આદેશ બાદ ફરમાન
Patan
ખેડૂત બન્યો લાચાર! લાંબી લાઈનમાં ઉભા રહીને પણ માત્ર 3 થેલી ખાતર મળે છે