ગુજરાત ભાજપના નવા અધ્યક્ષ સામે આ છે 'પહાડ' જેવા મોટા પડકારો.....
અમદાવાદના નિકોલ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા (જગદીશ પંચાલ) ગુજરાત ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ બનશે. પ્રદેશ પ્રમુખ માટે એકમાત્ર જગદીશ વિશ્વકર્માએ જ ઉમેદવારીપત્ર ભર્યું, જે તેમની બિનહરીફ વરણીનો સંકેત આપે છે. તેમણે આજે બપોરે 12:30 વાગ્યે વિજય મુહૂર્તમાં ગાંધીનગરના કમલમ ખાતે ફોર્મ ભર્યું. આ પ્રસંગે તેમના ટેકેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. મુખ્યમંત્રી બાદ પ્રદેશ પ્રમુખ પણ અમદાવાદના બનતા ગુજરાત ભાજપમાં અમદાવાદ શહેરનો દબદબો સ્પષ્ટ જોવા મળશે. જો કે આ સાથે જગદીશ વિશ્વકર્મા સામે કેટલાક મોટા પડકારો પણ જોવા મળી રહ્યા છે. આ પડકારોને તે કેવી રીતે પાર પાડશે તે પણ જોવાનું રહેશે.