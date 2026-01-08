ઉડતા સુરત! રિસર્ચ નહીં પરંતુ ડ્રગ્સની ફેક્ટરી બની ગઈ લેબ
ડાયમંડ નગરી સુરત, જ્યાં લઘુ ભારતના દર્શન થાય, જ્યાં ઉદ્યોગ, રોજગાર અને જાહોજલાલી શહેરની ઓળખ છે, પણ આ જ શહેરમાંથી સામે આવ્યો છે એવો કાળો ચહેરો, જે જોઈને કોઈ પણ ચોંકી જાય..સુરતમાં ડ્રગ્સ રેકેટનો મોટો પર્દાફાશ થયો છે અને આ પર્દાફાશે શહેરને હચમચાવી દીધું છે...આ દ્રશ્યો જોતા તમને લાગશે કે કોઈ રિસર્ચ લેબોરેટરી છે, પણ હકીકતમાં અહીં રિસર્ચ નહીં, પરંતુ તૈયાર થતું હતું ખતરનાક MD ડ્રગ્સ...સુરતના પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં આવેલા પોલોરાઈઝ નામના મોલમાં, દુકાન ભાડે રાખીને ડ્રગ્સ બનાવવાની ફેક્ટરી ધમધમતી હતી, પોલીસે ચોક્કસ બાતમીના આધારે રેડ કરી અને ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા...ડ્રગ્સ બનાવવાનો કેમિકલ, સાધનો સહિત કુલ 20 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો..આ સમગ્ર રેકેટનો માસ્ટર માઈન્ડ હતો જનક નામનો આરોપી, જે લંડનમાં બેઠો બેઠો સુરતમાં ડ્રગ્સ ફેક્ટરી ચલાવતો હતો...આરોપીઓ ઈન્સ્ટાગ્રામ, સ્નેપચેટ જેવી સોશિયલ મીડિયા સાઈટ્સ મારફતે ગ્રાહકોનો સંપર્ક કરતા હતા, બ્લૂ કલરના કેમિકલ સાથે MD ડ્રગ્સ મિક્સ કરીને ક્રિસ્ટલ ડ્રગ્સ તૈયાર કરાતું હતું, જે હાઈ-પ્રોફાઈલ પાર્ટીઓમાં વપરાતું હતું...