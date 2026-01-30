ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

બિલ્ડર પુત્રનો આપઘાત કેસ: વેવાઈના ઓળખીતા કોર્પોરેટરના પુત્ર સહિત 4 સામે FIR

Viral Raval | Jan 30, 2026, 11:30 AM IST

ગાંધીનગરમાં બિલ્ડરના પુત્રના આપઘાત મામલે ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા છે. પ્રવિણ પટેલે ઈન્ફોસિટી પોલીસ મથકે એફઆઈઆર નોંધાવી. વેવાઈના જાણીતા પૂર્વ કોર્પોરેટરના પુત્ર સહિત 4 સામે FIR દાખલ થઈ છે. ગત 25મીએ સુઘડના  બિલ્ડર ઋષભ પટેલ થયા હતા ગુમ. 28મીએ ઋષભ પટેલનો મૃતદેહ મળ્યો હતો. મૃતકની ગાડીમાંથી મળેલી સ્યૂસાઈડ નોટમાંથી થયો ખુલાસો. કલ્પેશ ઉર્ફે તલાટી અંબાલાલ પટેલ સામે પોલીસ ફરિયાદ થઈ. મનીષ ઉર્ફે સ્પ્લેન્ડર સોમાભાઈ પટેલ સામે પણ ફરિયાદ દાખલ. ક્રિશાલ ઉર્ફે વિક્રમ પરટેલ અને મહિપાલસિંહ સામે પણ ફરિયાદ. 

