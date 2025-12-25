हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિર મુદ્દે સૌથી મોટા સમાચાર
Viral Raval
|
Dec 25, 2025, 10:25 AM IST
big news about Shaktipeeth Ambaji temple watch video
00:41
u
અરવલ્લી ગિરિમાળા બચાવવા આંદોલન, લોકો રસ્તાઓ પર, જુઓ વિશેષ અહેવાલ
05:01
u
અરવલ્લી ગિરિમાળા બચાવવા આંદોલન, લોકો રસ્તાઓ પર, જુઓ વિશેષ અહેવાલ
01:04
u
ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીને અંગે EDની કાર્યવાહી
02:37
u
સુરેન્દ્રનગર: નાયબ મામલતદારની EDએ કરી ધરપકડ, ગ્રામ્ય કોર્ટમાં લવાયા
02:00
u
ફ્લાવર શોની ટિકિટના ભાવમાં વધારો, જાણો શું હશે રેટ
00:39
u
માતાની ખુબ યાદ આવતી હતી...યુવકે મોત વ્હાલુ કર્યું, હચમચાવતો કિસ્સો
01:16
u
લીબિયાના સેના પ્રમુખ મોહમ્મદ અલી અહેમદનું પ્લેન ક્રેશમાં મોત
04:55
u
ઈડરિયો ગઢ અને અરવલ્લીના પહાડોને બચાવવાની લડત કેટલી સફળ થશે, ઐતિહાસિક વારસો બચી શકશે?
01:07
u
ગણતરીના કલાકોમાં શરૂ થશે કાંકરિયા કાર્નિવલ, વિના મૂલ્યે મળશે પ્રવેશ, જાણો વિગતો
02:21
u
ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની ટીમ એક નવા વિવાદમાં સપડાઈ
Trending news
Merry Christmas 2025 WhatsApp Scam
Merry Christmas WhatsApp Scam: એક ક્લિક અને મિનિટોમાં ખાલી થઈ શકે છે બેંક એકાઉન્ટ
Shivank Awasthi
કેનેડામાં વધુ એક ભારતીયનો ભોગ લેવાયો! 20 વર્ષીય શિવાંકને ગોળી મારીને કરાઈ હત્યા
Shekhar Kapur
મોગેમ્બોથી માસૂમ સુધી: ડાયરેક્ટર શેખર કપૂરે ખોલ્યા આઈકોનિક પાત્રો પાછળના રહસ્યો
gujarat
"આ જમણવાર હતો, સામે જોશો તો જાનથી મારી નાખીશું", દીકરીએ પ્રેમલગ્ન કરતાં જમાઈ-વેવાઈ..
pine nuts
શિયાળામાં આ નટ્સ ખાવાનું રાખો, સાંધાના દુખાવાથી મળશે મુક્તિ, હાડકા થઈ જશે લોખંડ જેવા
accident
કર્ણાટકમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, ટ્રક સાથે ટક્કર બાદ સ્લીપર બસ આગમાં લપેટાઈ, 17ના મોત
Ketu Transit 2026
જાન્યુઆરી 2026 માં માયાવી ગ્રહ કેતુ બદલશે નક્ષત્ર, 3 રાશિના લોકોને અચાનક થશે ધન લાભ
health
આ લીલી ચટણી કરશે બેડ કોલેસ્ટ્રોલનો સફાયો, બસ આ રીતે ઘરે કરો તૈયાર
Parliament complex security
સંસદ પરિસરમાં સ્માર્ટ ચશ્મા, સ્માર્ટ વોચ જેવી ડિવાઇસ પર પ્રતિબંધ, એડવાઇઝરી જાહેર
gujarat
સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલની અંતે બદલી,DDO કે.એસ. યાજ્ઞિકને સોંપાયો ચાર્જ