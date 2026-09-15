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2000 રૂપિયા સુધીના UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર કોઈ ચાર્જ નહીં

Written ByViral Raval
Published: Sep 15, 2026, 11:40 AM|Updated: Sep 15, 2026, 11:40 AM
big news about upi transaction charge watch video

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