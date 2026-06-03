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ગુજરાત સરકારના આ કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા અને એરિયર પર મોટો નિર્ણય

Written ByViral Raval
Published: Jun 03, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:55 AM IST

ગુજરાત સરકારનો પાંચમું પગાર પંચ મેળવતા કર્મચારીઓ માટે મોટો નિર્ણય. રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થામાં વધુ વધારો. નાણા વિભાગે ૨ જૂન ૨૦૨૬ના રોજ મહત્વપૂર્ણ ઠરાવ જાહેર કર્યો. પાંચમા પગાર પંચ હેઠળ મુખ્ય પગાર મેળવતા કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો મંજૂર

૧ જુલાઈ ૨૦૨૨થી ૩૬૯ ટકા

૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩થી ૪૧૨ ટકા

૧ જુલાઈ ૨૦૨૩થી ૪૨૭ ટકા

૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪થી ૪૪૩ ટકા મોંઘવારી ભથ્થું ચૂકવાશે

જાન્યુઆરી ૨૦૨૬ના પગાર સાથે વધારાનો લાભ મળશે

૧ જુલાઈ ૨૦૨૧થી ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ સુધીના તફાવતની રકમ હપ્તાવાર ચૂકવાશે

રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ ઉપરાંત પંચાયત કર્મચારીઓ સ્થાનિક

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