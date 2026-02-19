સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ કરાર આધારિત કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, મહેનતાણામાં થશે વધારો
સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ કરાર આધારિત કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય. સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ કામ કરતા કરાર આધારિત કર્મચારીઓના મહેનતાણામાં વધારો. તા. 01-01-2026 થી 5% (પાંચ ટકાનો) વધારો લાગુ કયા કર્મચારીઓને લાભ મળશે?
આ વધારો નીચે મુજબના કર્મચારીઓને લાગુ પડશે:
જિલ્લા પ્રોજેક્ટ ઓફિસ, બી.આર.સી / સી.આર.સી, કાસ્ટ આધારિત સેકન્ડરી કોઓર્ડિનેટર
A.R. & V.E. (Elementary / Secondary Edu.), પ્રોગ્રામ / પ્રજા (નિપુણ), અન્ય સમગ્ર શિક્ષા હેઠળના કરાર આધારિત સ્ટાફ
સેવા અવધિ આધારિત લાભ, જે કર્મચારીઓએ એક (1) વર્ષ પૂર્ણ કર્યું હશે, તેમને...
- 5% મહેનતાણામાં વધારો મળશે
- દરેક પૂર્ણ થયેલા વર્ષ માટે વધારાનો 5% વધારો
- આ વધારો નિયમ મુજબ લાગુ કરવાનું રહેશે
- જિલ્લા / જિલ્લા કક્ષાએ યોગ્ય અમલ સુનિશ્ચિત કરવો
- વધારાનો આર્થિક ભાર જિલ્લા કક્ષાએ સંભાળવાનો રહેશે