Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /ભારે વિવાદ બાદ આખરે GIVAએ હટાવી પોતાની રક્ષાબંધનવાળી જાહેરાત

ભારે વિવાદ બાદ આખરે GIVAએ હટાવી પોતાની રક્ષાબંધનવાળી જાહેરાત

Written ByViral Raval
Published: Aug 26, 2026, 01:20 PM|Updated: Aug 26, 2026, 02:17 PM

બોલીવુડ અભિનેત્રી કૃતિ સેનની વિવાદિત રક્ષાબંધ જાહેરાત  હવે સોશિયલ મીડિયાના તમામ પ્લેટફોર્મ્સ પરથી હટાવી લેવાઈ છે. જ્વેલરી  બ્રાન્ડ GIVA તરફથી આ જાહેરાત પોસ્ટ કરાયા બાદથી અભિનેત્રી ટ્રોલર્સના નિશાના પર હતી. લોકો GIVAની પ્રોડક્ટ્સ પર ધ્યાન આપવાની જગ્યાએ જાહેરાતમાં કૃતિના કપડાં પર આપત્તિ જતાવી રહ્યા હતા. અભિનેત્રી અને સાંસદ કંગના રનૌતે પણ આ એડમાં કૃતિના આઉટફીટની ટીકા કરી હતી. 

બુધવારે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં બ્રાન્ડે કહ્યું કે, અમે ભારતીય સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ અને તહેવારોનું ખુબ સન્માન કરીએ છીએ. એક બ્રાન્ડ  તરીકે

See more

Recommended Videos

ભારે વિવાદ બાદ આખરે GIVAએ હટાવી પોતાની રક્ષાબંધનવાળી જાહેરાત
00:58
માઉન્ટ આબુમાં ઊંઝાના અગ્રણી વિષ્ણુભાઈ પટેલના પરિવારે વેઈટરનો બચાવ્યો જીવ
01:15
વંદે ભારત પર પથ્થરમારો થતા સુરક્ષા એજન્સીઓ સક્રિય, ટ્રેનમાં આનંદીબેન પટેલ હતા
01:19
રાજકોટ: લીવ ઈનમાં રહેતા યુવકના મોતને પરિવારે શંકાસ્પદ ગણાવ્યું
01:01
સુરત: BRTS બસમાં AC વગર મુસાફરો બેહાલ થયા, ડ્રાઈવર પર દાદાગીરીનો આરોપ
01:26
સાવધાન! ગુજરાતમાં કોંગો ફિવરનો શંકાસ્પદ કેસ સામે આવ્યો, દર્દી બનાસકાંઠાનો
01:49
ચોંકાવનારી આગાહી, રાજ્યમાં હજુ પણ સારા વરસાદની શક્યતા નથી
01:08
કાર પર ચારેબાજુ હોઠના નિશાન...કિસિંગ કારનો Video થયો વાયરલ
02:11
ધોળકાના આ ગામોમાં પ્રદૂષિત પાણીથી 100થી વધુ લોકો ગંભીર
08:19
જીતુ વાઘાણીની કબૂલાત, 'રાજ્યમાં વેચાય છે નકલી અને ભેળસેળયુક્ત ખાતર'
00:57
ગુજરાતમાં દારૂબંધી મુદ્દે પૂર્વ DyCM નીતિન પટેલનું મોટું નિવેદન
01:17
ભાવનગર લઠ્ઠાંકાડ: બ્રેઈનડેડ જાહેર થયેલા સુરતના સંજય ડોડિયાનું પણ મોત, મૃત્યુઆંક 10 થ
04:40

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સમુદ્રમાં એક કે બે નહીં એક સાથે 4 વાવાઝોડા હાહાકાર મચાવવા માટે છે તૈયાર, જાણો ક્યાં
2
3
4
5