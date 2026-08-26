/ભારે વિવાદ બાદ આખરે GIVAએ હટાવી પોતાની રક્ષાબંધનવાળી જાહેરાત

બોલીવુડ અભિનેત્રી કૃતિ સેનની વિવાદિત રક્ષાબંધ જાહેરાત હવે સોશિયલ મીડિયાના તમામ પ્લેટફોર્મ્સ પરથી હટાવી લેવાઈ છે. જ્વેલરી બ્રાન્ડ GIVA તરફથી આ જાહેરાત પોસ્ટ કરાયા બાદથી અભિનેત્રી ટ્રોલર્સના નિશાના પર હતી. લોકો GIVAની પ્રોડક્ટ્સ પર ધ્યાન આપવાની જગ્યાએ જાહેરાતમાં કૃતિના કપડાં પર આપત્તિ જતાવી રહ્યા હતા. અભિનેત્રી અને સાંસદ કંગના રનૌતે પણ આ એડમાં કૃતિના આઉટફીટની ટીકા કરી હતી.
બુધવારે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં બ્રાન્ડે કહ્યું કે, અમે ભારતીય સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ અને તહેવારોનું ખુબ સન્માન કરીએ છીએ. એક બ્રાન્ડ તરીકે