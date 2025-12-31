ભાગીને લગ્ન કરવું ભારે પડશે! ભાગેડુ લગ્ન નોંધણી મામલે મોટા સમાચાર
ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ચર્ચાઈ રહેલા 'ભાગેડુ લગ્ન' અથવા પ્રેમ લગ્નના નિયમોમાં રાજ્ય સરકાર મોટા ફેરફારો કરવા જઈ રહી છે. પાટીદાર અને બ્રહ્મ સમાજ સહિત અન્ય સંગઠનોની રજૂઆતોને ધ્યાને રાખીને, હવે લગ્ન નોંધણીની પ્રક્રિયાને વધુ કડક અને પારદર્શક બનાવવાની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. આજે મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં મળનારી કેબિનેટ બેઠકમાં લગ્નના નવા નિયમો અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવશે. જો કેબિનેટ દ્વારા આ સુધારેલા નિયમોને લીલી ઝંડી મળી જશે, તો સરકાર દ્વારા તેની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.