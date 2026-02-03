સુરતમાં પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થવા પાછળ મોટો ખુલાસો, તપાસ રિપોર્ટમાં ભ્રષ્ટાચારની સૌથી મોટી પોલ ખુલી
Surat News: સુરતના તડકેશ્વર ગામમાં તાજેતરમાં ધરાશાયી થયેલી પાણીની ટાંકીના મામલે ચોંકાવનારો તપાસ રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. GERI (ગેરી) અને SVNIT દ્વારા કરવામાં આવેલા લેબ પરીક્ષણમાં સ્પષ્ટ થયું છે કે ટાંકીના નિર્માણમાં હલકી ગુણવત્તાની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી.
ટાંકી બનાવવા માટે જરૂરી કોંક્રીટમાં મજબૂતીનો સદંતર અભાવ જોવા મળ્યો હતો. લેબ ટેસ્ટમાં દરેક સેમ્પલમાં નિર્ધારિત સ્ટ્રેન્થ કરતા ઓછી મજબૂતાઈ માલૂમ પડી છે. રિપોર્ટ મુજબ, ટાંકી બનાવવામાં માત્ર 50 ટકા સિમેન્ટનો જ ઉપયોગ કરાયો હતો. આ સિવાય કપચીનું પ્રમાણ ઓછું રાખીને રેતી અને પાણીનો વધુ પડતો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું ખૂલ્યું છે. આ ટાંકીની કુલ ક્ષમતા 12 લાખ લીટર હતી. પરંતુ કોંક્રીટમાં મજબૂતી ન હોવાને કારણે, જ્યારે તેમાં 9 લાખ લીટર પાણી ભરવામાં આવ્યું, ત્યારે ટાંકી તેનો ભાર સહન કરી શકી નહીં અને પત્તાના મહેલની જેમ ધરાશાયી થઈ ગઈ. અંદાજે 90 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવેલી આ ટાંકી ભ્રષ્ટાચાર અને બેદરકારીને કારણે પાણીમાં ગઈ છે.
GERI અને SVNIT દ્વારા ગત 21 તારીખે લેવામાં આવેલા સેમ્પલનો રિપોર્ટ હવે રાજ્ય સરકારને સુપરત કરી દેવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટપણે કોંક્રીટની નબળી ગુણવત્તાને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવતા, હવે જવાબદાર કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીઓ સામે કડક પગલાં લેવાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.