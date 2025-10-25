हिन्दी
અમેરિકાએ પૈસાથી મુશર્રફને ખરીદી લીધા હતા? CIAના પૂર્વ અધિકારીનો મોટો ખુલાસો
Viral Raval
|
Oct 25, 2025, 02:20 PM IST
Big revelation by former CIA officer about pakistan musharraf
જામનગર: વૃદ્ધે જાહેરમાં માસૂમ બાળકી સાથે કર્યા અડપલા, માંડ માંડ બાળકીને છોડાવી, Video
ખજૂરભાઈ 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી લડશે? આપ્યો મોટો સંકેત
દ્વારકા: જગત મંદિરના ગર્ભગૃહમાં કોણે મોબાઈલથી ઉતાર્યો વીડિયો?
અમદાવાદ: બોપલમાંથી હાઈ પ્રોફાઈલ રેવ પાર્ટી પકડાઈ, દારૂબંધીવાળા ગુજરાતમાં અનલિમિટેડ દારૂની ઓફર!
Gandhinagar: જો દારૂ પીતા પકડાયા તો 50 હજાર રૂપિયાનો દંડ, વેપલો કરશો તો 1 લાખ રૂપિયા દંડ, Video
71000 રૂપિયાનું શર્ટ, 75 લાખની ગાડી લઈને ગયો હતો દારૂપાર્ટીમાં, પોલીસે ઉતાર્યો પૈસાનો નશો, Video
રાજકોટ: જેતપુરમાં દીવાળી ફનફેરમાં દુર્ઘટના, ચાલુ બ્રેક ડાન્સ રાઈડ તૂટતા દંપત્તિ ઘાયલ
72 કલાકમાં ધોધમાર વરસાદની શક્યતા, પુર આવે તેવી સ્થિતિ થાય, આ વિસ્તારોવાળા સાચવજો
ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતો માટે કૃષિમંત્રીએ સહાયની કરી જાહેરાત, Video
રાજકોટ: જેતપુર શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધરા ધ્રુજતા લોકો બહાર દોડી આવ્યા, જુઓ Video
Trending news
પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ હવે 'ધ્વજારોહણ'... રામ મંદિરના શિખર પર PM મોદી ફરકાવશે ધર્મ ધ્વજ
દિવાળી પૂરી થઈ ગઈ, ખેડૂતોના ખાતામાં નથી આવ્યા 2,000 રૂપિયા, જાણો ક્યારે આવશે
ગુજરાત પર મોટું સંકટ : વાવાઝોડાની સાથે કમોસમી વરસાદનો કહેર, અંબાલાલે ચેતવ્યા
ઈન્દોરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ક્રિકેટરો સાથે છેડતીનો પ્રયાસ, આરોપીની ધરપકડ
2026મા સોનાની કિંમતોમાં આવશે તોફાન! બાબા વેંગાએ કરી ભવિષ્યવાણી, રેટ સાંભળી ચોંકી જશો
ગુજરાતની રાજનીતિમાં આવવાના ખજૂરભાઈએ આપ્યા સંકેત, જાહેરમાં કહી આ વાત
16મી નવેમ્બર સુધી આ રાશિવાળાએ રહેવું પડશે ખુબ સાવધાન! અશુભ પ્રભાવ ટાળવા કરો આ ઉપાય
હિંદી સિનેમાના તે અભિનેતા, જેઓ વિશ્વકપની મેચ જોતા મૃત્યુ પામ્યા
અમેરિકાના શિકાગોમાં ગુમ થઈ ગુજરાતી મહિલા, એક અઠવાડિયાથી શોધી રહ્યો છે પરિવાર
ટીમ ઈન્ડિયાના સૌથી મોટા દુશ્મને રચ્યો ઈતિહાસ, ધ્વસ્ત કર્યો સ્ટીવ સ્મિથનો કીર્તિમાન