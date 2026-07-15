Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /સુરત: નાસિરનગરના ભૂતિયા ડિમોલિશન મામલે વોટ્સએપ ચેટથી મોટો ખુલાસો, જુઓ Video

સુરત: નાસિરનગરના 'ભૂતિયા' ડિમોલિશન મામલે વોટ્સએપ ચેટથી મોટો ખુલાસો, જુઓ Video

Written ByViral Raval
Published: Jul 15, 2026, 12:05 PM|Updated: Jul 15, 2026, 12:12 PM

સુરતના નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે વોટ્સએપ ચેટ સામે આવી. સુજલ પ્રજાપતિ અને એમ નાગરાજનની ચેટ સામે આવતા ખળભળાટ. એન્જિનિયર સુજલે મ્યુનિસિપિલ કમિશનર પર લગાવ્યા છે આરોપ. સુજલ પ્રજાપતિએ હાઈકોર્ટમાં પુરાવા રજૂ કર્યા.  21મેના રોજ મ્યુનિસિપલ કમિશનરે આદેશ આપ્યો હોવાનો દાવો. મેસેજના જવાબમાં સુજલ પ્રજાપતિએ લખ્યું છે જી સર. 29 મેના રોજ રોડ સરફેસ પીડીએફ મોકલાઈ હોવાનો દાવો. 30મી મેના રોજ કાર્યવાહી  બાદ કમિશનરને વીડિયો પણ મોકલવામાં આવ્યા. વીડિયો જોયા બાદ કમિશનરે ઓકે લખીને આપ્યો હતો જવાબ. મ્યુનિસિપલ કમિશનરના આદેશથી કાર્યવાહી થઈ

See more

Recommended Videos

પાટણમાં વ્યાજખોરોનો આતંક, માત્ર 5000 રૂપિયાની ઉઘરાણીમાં મહિલાને જીવતી સળગાવી
02:21
અંબાલાલના સમર્થનમાં આવ્યા ખેડૂતો, ઘરે પહોંચી આગાહી ચાલુ રાખવાની માંગણી કરી
00:25
કેટલાક લોકો અંબાલાલકાકાને ખોટી રીતે હેરાન કરી રહ્યા છે: નીતિન પટેલ
00:28
Prime Minister Narendra Modi expressed deep grief over demise of Shri Nandkishore Goenkaji
04:51
અંબાલાલની આગાહીઓ ફરી ગરજશે, કહ્યું- મારા પર કોઈ કાયદાકીય પગલાં ન લઈ શકે
06:38
ડો. સુભાષચંદ્રાના પિતાજી શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાનું નિધન
06:26
હવે નહીં આવે અંબાલાલની આગાહી, વિજ્ઞાન જાથાએ કરી હતી કાર્યવાહીની માંગણી
09:56
વરસાદના વરતારા કરનારા બોગસ સાબિત થયા, આગાહીકારો સામે કાર્યવાહીની માંગણી
05:00
રાકેશ અમૃતિયાની મુશ્કેલીઓ વધી, પૂર્વ કલેક્ટરને વીજ થાંભલે બાંધવાની આપી હતી ચીમકી
00:45
ગજબ! ભારતે જૂનમાં રેકોર્ડબ્રેક રશિયન ઓઈલની કરી ખરીદી
00:33
અંબાજી: દાંતા સિવલ હોસ્પિટલની ઘોર બેદરકારી, મહિલાને એક્સપાયરી ડેટવાળી બોટલ ચડાવી
04:37
રથયાત્રાના રૂટ પર પોલીસનું રિહર્સલ, 16મીએ ભગવાન જગન્નાથ નીકળશે નગરચર્યાએ
03:24

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં હાર બાદ ફ્રાન્સમાં હિંસા, રસ્તાઓ પર આગજની અને તોડફોડ
fifa world cup 202633 min ago
2
gujarat57 min ago
3
fifa world cup 202657 min ago
4
ભારત-UK FTA ડીલ1 hr ago
5
Rajkot edible oil price hike1 hr ago