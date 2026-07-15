સુરત: નાસિરનગરના 'ભૂતિયા' ડિમોલિશન મામલે વોટ્સએપ ચેટથી મોટો ખુલાસો, જુઓ Video

સુરતના નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે વોટ્સએપ ચેટ સામે આવી. સુજલ પ્રજાપતિ અને એમ નાગરાજનની ચેટ સામે આવતા ખળભળાટ. એન્જિનિયર સુજલે મ્યુનિસિપિલ કમિશનર પર લગાવ્યા છે આરોપ. સુજલ પ્રજાપતિએ હાઈકોર્ટમાં પુરાવા રજૂ કર્યા. 21મેના રોજ મ્યુનિસિપલ કમિશનરે આદેશ આપ્યો હોવાનો દાવો. મેસેજના જવાબમાં સુજલ પ્રજાપતિએ લખ્યું છે જી સર. 29 મેના રોજ રોડ સરફેસ પીડીએફ મોકલાઈ હોવાનો દાવો. 30મી મેના રોજ કાર્યવાહી બાદ કમિશનરને વીડિયો પણ મોકલવામાં આવ્યા. વીડિયો જોયા બાદ કમિશનરે ઓકે લખીને આપ્યો હતો જવાબ. મ્યુનિસિપલ કમિશનરના આદેશથી કાર્યવાહી થઈ