Video: પાયલોટને ખબર પડી ગઈ હતી, પ્લેન ક્રેશની ગણતરીની મિનિટો પહેલા શું થયું હતું? તે જાણો
મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અને એનસીપી પાર્ટીના નેતા અજિત પવારનું બારામતીમાં ચાર્ટર્ડ પ્લેન ક્રેશ થતા નિધન થયું છે. આ પ્લેન સવારે 8.50 કલાકે લેન્ડિંગ દરમિયાન ક્રેશ થયું. આ પ્લેન ક્રેશ અંગે જે કારણ સામે આવ્યું છે તે મુજબ આ પ્લેન ટેક્નિકલ ખામીના કારણે ક્રેશ થયું છે. પાયલોટને ટેક્નિકલ ખામી અંગે જાણ થઈ હતી. પાયોલોટે તાબડતોબ ATCને જાણ કરી હતી. એટીસી પાસે લેન્ડિંગની મંજૂરી માંગી હતી. લેન્ડિંગ સમયે અચાનક પ્લેન ક્રેશ થઈ પડ્યું હતું. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.